Клуб Роналду получил нового тренера

«Аль-Наср» объявил о назначении Жорже Жезуша новым главным тренером команды. Ранее клуб уволил с этого поста Стефано Пиоли.
70-летний Жезуш ранее тренировал другой саудовский клуб «Аль-Хиляль» в 2018–2019 и 2023–2025 годах.
- Под руководством португальца «Аль-Хиляль» трижды выигрывал Суперкубок Саудовской Аравии и по разу выигрывал чемпионат и Кубок страны.
- За «Аль-Наср» выступает 40-летний португальский форвард Криштиану Роналду, контракт которого с саудовским клубом был продлен до 30 июня 2027 года.
Источник: страница «Аль-Насра» в соцсети X