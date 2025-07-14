Клуб Роналду получил нового тренера

«Аль-Наср» объявил о назначении Жорже Жезуша новым главным тренером команды. Ранее клуб уволил с этого поста Стефано Пиоли.

70-летний Жезуш ранее тренировал другой саудовский клуб «Аль-Хиляль» в 2018–2019 и 2023–2025 годах.