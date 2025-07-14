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Клуб Роналду получил нового тренера

Вчера, 21:59
3

«Аль-Наср» объявил о назначении Жорже Жезуша новым главным тренером команды. Ранее клуб уволил с этого поста Стефано Пиоли.

70-летний Жезуш ранее тренировал другой саудовский клуб «Аль-Хиляль» в 2018–2019 и 2023–2025 годах.

  • Под руководством португальца «Аль-Хиляль» трижды выигрывал Суперкубок Саудовской Аравии и по разу выигрывал чемпионат и Кубок страны.
  • За «Аль-Наср» выступает 40-летний португальский форвард Криштиану Роналду, контракт которого с саудовским клубом был продлен до 30 июня 2027 года.

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Источник: страница «Аль-Насра» в соцсети X
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану Жезуш Жорже
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Комментарии (3)
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Интерес
1752520926
Неправильное сообщение.Правильное :Роналду назначил нового главного тренера своей команды , вместо очередного, уволенного им.
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Fju-2
1752525184
Интересно у саудитов есть свои Гершковичи, которые критикуют назначения иностранных тренеров и лоббируют ввода налогов на них?
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