Семак оценил степень готовности «Зенита» к новому сезону

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что игроки команды находятся в нормальном состоянии перед стартом нового сезона.

– Как бы оценили степени подготовки «Зенита»?

– Рабочая, нормальная степень готовности. Все игроки по разному подходят к началу чемпионата. Сложно сказать, кто на ходу. Скорее есть определенная группа, которая приближается к оптимальной форме. Нам важен средний уровень игроков.