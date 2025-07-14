Семак оценил степень готовности «Зенита» к новому сезону

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что игроки команды находятся в нормальном состоянии перед стартом нового сезона.
– Как бы оценили степени подготовки «Зенита»?
– Рабочая, нормальная степень готовности. Все игроки по разному подходят к началу чемпионата. Сложно сказать, кто на ходу. Скорее есть определенная группа, которая приближается к оптимальной форме. Нам важен средний уровень игроков.
- «Зенит» в 1-м туре РПЛ сыграет дома с «Ростовом» 20 июля.
- В товарищеских матчах этим летом петербуржцы победили «Црвену Звезду» (3:0), «Динамо Мх» (2:0), «Сьон» (5:2) и «Войводину» (7:1), проиграли «Балтике» (1:2).
Источник: «Матч ТВ»