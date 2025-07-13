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Реакция Мостового на первый трофей Челестини с ЦСКА

Вчера, 14:54
3

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о матче OLIMPBET-Суперкубка России «Краснодар» – ЦСКА (0:1).

«Вернeмся к тому, что я говорил до матча. Шансы команд были 50 на 50. Было непонятно, что не будет такого, как прошлом году, когда «Краснодар» в первом тайме разнесли в пух и прах. Здесь были две равные команды, и кто первый забьeт, тот выиграет. Так и произошло.

Большее предпочтение отдавал ЦСКА. «Краснодар» чуть больше давил. ЦСКА – молодцы.

Пришeл тренер, которого две недели назад никто не знал, – уже выиграл трофей. Вот в чeм парадокс. Но играют футболисты, а не тот, кто стоит на бровке. У ЦСКА хорошая команда, и они заслуженно выиграли», – сказал Мостовой.

  • Единственный гол в матче на 48-й минуте забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
  • Летом в клубе сменился главный тренер. Фабио Челестини пришел на смену Марко Николичу, перешедшему в АЕК.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Челестини Фабио Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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fakeid
1752408250
гады рогатые, я на вас ставил. теперь должны мне 500 рублей)
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Ловкий Бубен
1752412522
Не было у Краснодара шансов, Александр вы хоть следили за тем как Краснодар стал чемпионом и как ЦСКА выиграл кубок, как Краснодар был разгромлен Зенитом в Питере и как ЦСКА одолел потом Зенит в полуфинале, ЦСКА зрелая профессиональная команда , Краснодар - калиф на час
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bset
1752416194
Понятно, почему предпочтение ЦСКА. Потому что тренер "футбольный человек". Когда уже у Мостового перестанут спрашивать его мнение? Кому оно вообще нужно?
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