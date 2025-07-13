Реакция Мостового на первый трофей Челестини с ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о матче OLIMPBET-Суперкубка России «Краснодар» – ЦСКА (0:1).

«Вернeмся к тому, что я говорил до матча. Шансы команд были 50 на 50. Было непонятно, что не будет такого, как прошлом году, когда «Краснодар» в первом тайме разнесли в пух и прах. Здесь были две равные команды, и кто первый забьeт, тот выиграет. Так и произошло.

Большее предпочтение отдавал ЦСКА. «Краснодар» чуть больше давил. ЦСКА – молодцы.

Пришeл тренер, которого две недели назад никто не знал, – уже выиграл трофей. Вот в чeм парадокс. Но играют футболисты, а не тот, кто стоит на бровке. У ЦСКА хорошая команда, и они заслуженно выиграли», – сказал Мостовой.