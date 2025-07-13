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  • Матч России с Уругваем может сорваться, вероятность игры с Аргентиной остается

Матч России с Уругваем может сорваться, вероятность игры с Аргентиной остается

Вчера, 14:02
4

Россия, вероятнее всего, не сыграет в товарищеском матче с Уругваем в ноябре. У южноамериканской сборной на это время другие планы. При этом сохраняется вероятность провести игры России с Аргентиной и Чили.

«Сборная России, скорее всего, не сыграет с Уругваем в ноябре. Уругвайская ассоциация дала устное согласие на проведение осенней серии матчей в Южной Корее. Сейчас они ориентированы на выезд именно туда.

Тем не менее, переговоры между РФС и уругвайской стороной продолжаются. Россия пытается договориться и вернуть матч в повестку. Окончательное решение по Уругваю должно быть принято к концу лета.

У команды Месси есть вариант сыграть один матч с Китаем, а затем вылететь в Москву на встречу со сборной России. Если удастся согласовать детали, оба матча – с Аргентиной и Чили – могут пройти в ноябре в Москве», – рассказали источники.

  • Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Аргентина – 1-е, Уругвай – 16-е, Чили – 57-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.

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Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия Уругвай Аргентина Чили
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Комментарии (4)
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fakeid
1752406021
а можно не надо нам играть с уругваями? последняя игра на чм была очень нехорошей для нас. и денег сэкономите из-за отказа, и статистику не испортите. звёзд там всё равно нет, никто не придёт на игру. другое дело - на гнома придут. в 2017 был на матче - лужа точно была под завязку.
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VVM1964
1752406795
Денег еще выжимают ! - "Россия щедрая душа !"...
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Вомбат
1752414325
Бомабрдир, поучись-ка ты русскому языку. Раз Россия, вероятнее всего, не сыграет с Уругваем, это как раз значит, что вероятность сыграть остается. Слова "вероятнее всего" означают, что вероятность сыграть этот матч меньше 50%. Ну и чем это отличается от ситуации с Аргентиной? Там тоже есть вероятность не сыграть, и ниоткуда не следует, что она мала.
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