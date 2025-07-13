Матч России с Уругваем может сорваться, вероятность игры с Аргентиной остается

Россия, вероятнее всего, не сыграет в товарищеском матче с Уругваем в ноябре. У южноамериканской сборной на это время другие планы. При этом сохраняется вероятность провести игры России с Аргентиной и Чили.

«Сборная России, скорее всего, не сыграет с Уругваем в ноябре. Уругвайская ассоциация дала устное согласие на проведение осенней серии матчей в Южной Корее. Сейчас они ориентированы на выезд именно туда.

Тем не менее, переговоры между РФС и уругвайской стороной продолжаются. Россия пытается договориться и вернуть матч в повестку. Окончательное решение по Уругваю должно быть принято к концу лета.

У команды Месси есть вариант сыграть один матч с Китаем, а затем вылететь в Москву на встречу со сборной России. Если удастся согласовать детали, оба матча – с Аргентиной и Чили – могут пройти в ноябре в Москве», – рассказали источники.