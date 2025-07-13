Челестини поздравил Николича с суперкубковой победой ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу своего клуба в OLIMPBET Суперкубке России, отметив вклад бывшего наставника армейцев Марко Николича. ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч на 48‑й минуте забил Игорь Дивеев.

Челестини заявил после матча: «Хотел бы также поздравить Марко Николича с победой в Суперкубке. Это плоды и его труда тоже. Он работал с командой целый год, а я провeл всего одну игру. Благодарю коллегу и футболистов за отлично проделанную работу в прошлом году, которая помогла нам сегодня сыграть в этом матче и победить».