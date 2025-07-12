Черчесов прокомментировал суперкубковое поражение «Краснодара»: «Не вышли из раздевалки»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал исход OLIMPBET Суперкубка России, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар». В эфире «Матч ТВ» он отметил, что пять минут во втором тайме стали решающими.

ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 48‑й минуте забил Игорь Дивеев.

ЦСКА завоевал трофей в 8-й раз.

Черчесов высказался о действиях «Краснодара»: «Во втором тайме «Краснодар» не вышел из раздевалки, и пять минут решили исход матча. Потом «Краснодар» начал выкарабкиваться, но ЦСКА своего не отдал. Если говорить про качество игры, то не можем это взять за эталон, все равно эти команды могут играть лучше».