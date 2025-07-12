В ЦСКА заявили о растерянности из-за ухода Николича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу своей команды в OLIMPBET Суперкубке России. В эфире «Матч ТВ» он отметил важность завоевания трофея после смены тренера.

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Марко Николич покинул клуб перед началом сезона, и его место занял Фабио Челестини.

Роман Бабаев высказался о состоянии команды после ухода Николича: «Это очень важно. Это трудно переоценить, потому что очевидно, что команда и мы все были немножко растеряны после всех известных событий, когда Марко Николич это решение принял».

Также Бабаев поделился впечатлениями от игры: «Очень рады одержать победу над чемпионом в таком ярком матче. Непростая игра. В первом тайме, на мой взгляд, у «Краснодара» было определенное игровое преимущество, но ребята собрались, и уже в концовке первых 45 минут чаша весов склонилась в нашу сторону, а во втором тайме мы уже играли с преимуществом».