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В ЦСКА заявили о растерянности из-за ухода Николича

Вчера, 22:32
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу своей команды в OLIMPBET Суперкубке России. В эфире «Матч ТВ» он отметил важность завоевания трофея после смены тренера.

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Марко Николич покинул клуб перед началом сезона, и его место занял Фабио Челестини.

Роман Бабаев высказался о состоянии команды после ухода Николича: «Это очень важно. Это трудно переоценить, потому что очевидно, что команда и мы все были немножко растеряны после всех известных событий, когда Марко Николич это решение принял».

Также Бабаев поделился впечатлениями от игры: «Очень рады одержать победу над чемпионом в таком ярком матче. Непростая игра. В первом тайме, на мой взгляд, у «Краснодара» было определенное игровое преимущество, но ребята собрались, и уже в концовке первых 45 минут чаша весов склонилась в нашу сторону, а во втором тайме мы уже играли с преимуществом».

  • ЦСКА завоевал OLIMPBET Суперкубок России в 8-й раз.
  • Матч за OLIMPBET Суперкубок России завершился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА.
  • Для Фабио Челестини матч за Суперкубок стал первым официальным во главе ЦСКА.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига АЕК ЦСКА Николич Марко Бабаев Роман
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Комментарии (5)
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Бомж Зины
1752349484
У коней мужского духа никогда и небыло...они все титулы купили..кони это фэйк клуб
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Бомж Зины
1752349839
Яркий матч!!! Да это ДНО-ДНИЩЕНСКОЕ!!! Это болото пешеходов, ни эмоций, ни борьбы, ни накала...унылая, скучная, однатипная донная беготня по газону...
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Интерес
1752352032
Теперь главное,в первом и третьем турах газпромышей чпокнуть.
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