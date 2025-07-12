Реакция Мусаева на поражение в Суперкубке

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча за OLIMPBET-Суперкубок России с ЦСКА (0:1).

«Негативные эмоции. Вроде бы хорошо начали игру, создали ряд моментов. В концовке первого тайма упустили инициативу, стали много ошибаться в развитии атаки. ЦСКА комфортно было играть при счете 1:0. У нас были хорошие моменты забить первыми, но сами виноваты», – сказал Мусаев.