Реакция Мусаева на поражение в Суперкубке

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча за OLIMPBET-Суперкубок России с ЦСКА (0:1).
«Негативные эмоции. Вроде бы хорошо начали игру, создали ряд моментов. В концовке первого тайма упустили инициативу, стали много ошибаться в развитии атаки. ЦСКА комфортно было играть при счете 1:0. У нас были хорошие моменты забить первыми, но сами виноваты», – сказал Мусаев.
- Единственный гол на 48-й минуте забил Игорь Дивеев.
- Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
- «Краснодар» потерпел поражение в Суперкубке 2-й раз подряд.
Источник: «Матч ТВ»