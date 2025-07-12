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Реакция Мусаева на поражение в Суперкубке

Вчера, 20:32
5

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча за OLIMPBET-Суперкубок России с ЦСКА (0:1).

«Негативные эмоции. Вроде бы хорошо начали игру, создали ряд моментов. В концовке первого тайма упустили инициативу, стали много ошибаться в развитии атаки. ЦСКА комфортно было играть при счете 1:0. У нас были хорошие моменты забить первыми, но сами виноваты», – сказал Мусаев.

  • Единственный гол на 48-й минуте забил Игорь Дивеев.
  • Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
  • «Краснодар» потерпел поражение в Суперкубке 2-й раз подряд.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Мусаев Мурад
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Комментарии (5)
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bset
1752341952
Ну что могу сказать по итогу матча) Зенит будет чемпионом) Краснодар мертвый, проиграл еще более мертвому ЦСКА)
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Интерес
1752342519
Тяжела ты, шапка Мономаха!
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Ilichkadr70
1752345895
Похоже, что бычок так и не стал быком. Не по Сеньке шапка....
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Январь 59
1752347102
Раньше времени списали армейцев. Раньше времени предрекли Краснодар победителем.
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Бомж Зины
1752347349
Посмотрел по 5 минут в первом и втором тайме, обрыгался от неуклюжести "футболистов" и отвратительном коментировании странных говорящих голов...игра днищенская, уровня позорного позора
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