Представитель Дзюбы отреагировал на новость о многотысячных штрафах за нарушение ПДД

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, прокомментировал информацию о штрафах футболиста от ГИБДД.

«Если новость о штрафе в 4,5 тысячи рублей вызывает у коллег такой ажиотаж, то, видимо, совсем скуден наш футбольный мир в эти дни.

Сегодня начинается сезон, пройдет матч за Суперкубок России. Мне кажется, что журналистам лучше сконцентрироваться на этом прекрасном событии, а не на поиске штрафов в 4,5 тысячи рублей и раздувании из этого новости вселенского масштаба.

Читал, что посчитали штрафы с 2019 года, а почему не с 2010-го? Очевидно, что коллегам нечем заняться, дополнительные комментарии излишни», – сказал Гольдман.