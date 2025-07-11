В РФС ответили на подозрения, что «Оренбург» вернули в РПЛ в угоду «Зениту»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов призвал не искать зенитовский след в возвращении «Оренбурга» в РПЛ.
- Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.
- Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.
- «Торпедо» уличили в подкупе судей.
– Включение «Сочи» и «Оренбурга» связано с «Зенитом»?
– Сторонником подобных теорий не являюсь. Таким людям я предложил бы организовать алюминиевые шапочки. И спросить «Черноморец», почему он не договорился о стадионе на будущий сезон. Вы серьезно думаете, что с осени подкупали судей, чтобы было принято такое решение? У нас совсем не так все плохо в футболе.
– Если «Зенит» наберет 12 очков в матчах с ними, это будет поводом для пристального внимания?
– Руководство РПЛ всегда может обратиться с просьбой рассмотреть судейство. У нас прозрачная организация.
Источник: «Спорт-Экспресс»