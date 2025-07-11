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  • В РФС ответили на подозрения, что «Оренбург» вернули в РПЛ в угоду «Зениту»

В РФС ответили на подозрения, что «Оренбург» вернули в РПЛ в угоду «Зениту»

Вчера, 18:01
12

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов призвал не искать зенитовский след в возвращении «Оренбурга» в РПЛ.

  • Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.
  • Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.
  • «Торпедо» уличили в подкупе судей.

– Включение «Сочи» и «Оренбурга» связано с «Зенитом»?

– Сторонником подобных теорий не являюсь. Таким людям я предложил бы организовать алюминиевые шапочки. И спросить «Черноморец», почему он не договорился о стадионе на будущий сезон. Вы серьезно думаете, что с осени подкупали судей, чтобы было принято такое решение? У нас совсем не так все плохо в футболе.

– Если «Зенит» наберет 12 очков в матчах с ними, это будет поводом для пристального внимания?

– Руководство РПЛ всегда может обратиться с просьбой рассмотреть судейство. У нас прозрачная организация.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Митрофанов Максим
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Комментарии (12)
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Дубина
1752246933
Позор газовым! Стыдно за мафию питарскую с верху! Что хотят то и творят))) ЗПРФ
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BRO_football
1752247915
Опять РФС нас за идиотов держит! Будто мы не понимаем, откуда Оренбург взялся. Что Оренбург это бывший Газовик с логотипом практически как у Газпрома и спонсором из той же структуры! Что Сочи руководит постоянный друг и спонсор Газпрома - Борис Ротенберг. Интересно, что оставить Пари НН - было коллективным предложением клубов РПЛ, а вот с Оренбургом спрашивать никого не стали - сразу взяли,
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...уефан
1752249976
...какое, нахрен, подозрение? Вам предъява, в чистом виде!...
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Интерес
1752251136
Мы знаем, что так просто совпало. Обстоятельства непреодолимой силы.
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russkiisergei
1752252805
конечно не надо искать след, там где он виден и без поисков! всё РФС на прикормке у позорников, и ещё отмазывают их так нелепо!!! РФС позор РОССИИ!!!
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Cleaner
1752254455
Чиновники РФС: - Оренбург вернули в РПЛ в угоду Зениту? Да как вы могли такое подумать? МЫ ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ!!! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Плюшевый пупсик
1752256649
А при чем тут Великий Зенит?!!!
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Sergey9999
1752259359
Газпром все купил
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slavа0508
1752259957
Вот мне интересно . Торпедо как говорят подкупил судей в одном матче и их исключи ...Зенит покупает сразу чемпионство . все судьи в кармане ...свой ВАР . свой спортивный канал . все решения РФС всегда в пользу болотных и это нормально ???Если по чести и закону Питер лет 100 должен быть исключён ...
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qawzsexdr
1752270156
Кто бы сомневался что появится такая новость, это же хайпить можно. Это только первое зачинание
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