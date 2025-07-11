Зайнутдинов вслед за Сергеевым отказал «Спартаку» и выбрал «Динамо»

Футболист «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов передумал переходить в «Спартак». Игрок решил отказать красно-белым.

Игрок предпочел «Динамо», вскоре о трансфере объявят официально.

Ранее такой же выбор между «Спартаком» и «Динамо» сделал нападающий Иван Сергеев.