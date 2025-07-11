Радимов определил фаворита OLIMPBET-Суперкубка России

Бывший футболист ЦСКА Владислав Радимов назвал «Краснодар» фаворитом в матче за OLIMPBET-Суперкубок России по футболу. «Краснодар» сыграет с ЦСКА.

«Один матч – это всегда спорная история. Наверное, фаворитом назову «Краснодар». Это действующий чемпион, команда никого не потеряла летом. Самое главное, что и тренер остался тот же. В ЦСКА больше всего смущает именно смена тренера и смена игровой тактики», – сказал Радимов.