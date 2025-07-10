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Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ

Вчера, 21:02
8

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об исключении «Торпедо» из РПЛ.

  • Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей.
  • Ранее РПЛ покинули «Химки», они приостановили свою деятельность из-за долгов. Освободившееся место досталось «Пари НН», который занял в Премьер-лиге 13-ю позицию и проиграл «Сочи» в стыковых матчах.
  • «Оренбург» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу. «Урал» стал 4-м в Первой лиге и уступил в стыковых матчах «Ахмату».

«Я не думала, что «Торпедо» могут наказать настолько жeстко. Мне казалось, что наказывать, конечно, необходимо. Но не так сильно. Жалко команду. Очень жeсткое наказание для клуба. Но что поделать, ничего уже изменить нельзя.

Самое оптимальное решение сейчас для РПЛ – добавить «Урал». Надеюсь, что их добавят. Почему они, а не «Оренбург»? Потому что «Зениту» очень много тогда получается. Исключение «Торпедо», конечно, влияет на имидж РПЛ. Но такова жизнь. Ничего уже изменить нельзя. Думаю, что все команды РПЛ расстроены от такой новости», – сказала Смородская.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Торпедо Урал Смородская Ольга
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Комментарии (8)
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Бомж Зины
1752170937
Определялка еще до газа недотянулась чтобы свое фэйковое мнение высказывать...слишком много говорящих головешек повысовывалось
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Тинез Розоп
1752172726
Даже бабушки на лавочке знают, что Газпрому нужен Оренбург…
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да помойка, да позор
1752173282
вот и бабуля знает, что газпрём тащит фармклуб, а как не тащить очки то сразу отдадут
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Юрбан-Зенит
1752178294
Спартачи так негодуют из-за Оренбурга, который якобы дарит очки Зениту, хотя сами уже не первый сезон активно дарят их Зениту
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