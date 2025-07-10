Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об исключении «Торпедо» из РПЛ.

Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей.

Ранее РПЛ покинули «Химки», они приостановили свою деятельность из-за долгов. Освободившееся место досталось «Пари НН», который занял в Премьер-лиге 13-ю позицию и проиграл «Сочи» в стыковых матчах.

«Оренбург» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу. «Урал» стал 4-м в Первой лиге и уступил в стыковых матчах «Ахмату».

«Я не думала, что «Торпедо» могут наказать настолько жeстко. Мне казалось, что наказывать, конечно, необходимо. Но не так сильно. Жалко команду. Очень жeсткое наказание для клуба. Но что поделать, ничего уже изменить нельзя.

Самое оптимальное решение сейчас для РПЛ – добавить «Урал». Надеюсь, что их добавят. Почему они, а не «Оренбург»? Потому что «Зениту» очень много тогда получается. Исключение «Торпедо», конечно, влияет на имидж РПЛ. Но такова жизнь. Ничего уже изменить нельзя. Думаю, что все команды РПЛ расстроены от такой новости», – сказала Смородская.