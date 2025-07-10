Реакция Семина на исключение «Торпедо» из РПЛ

Бывший тренер «Локомотива», сборной России Юрий Семин высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.

Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.

Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

Решение суда в отношении руководства «Торпедо» еще не вынесено.

«Я удивлeн! Причeм здесь футболисты? Они не участвовали ни в какой сделке, просто по-настоящему играли в футбол. Игроки любят и любили свою команду, а теперь оказались вне футбола. Исключение «Торпедо» из РПЛ не совсем справедливо. Стоит наказать тех, кто участвовали в подкупе судей, но не футболистов.

Оставить «Оренбург» или вывести «Урал» в РПЛ? Никакой вариант мне не ближе! Считаю, что «Торпедо» не заслуживают такого наказания. Руководители – да, а команда – нет», – сказал Сeмин.