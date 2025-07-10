Стала известна позиция РФС по варианту с 15 командами в РПЛ

Бюро исполкома РФС не станет обсуждать вариант с участием 15 команд в сезоне-2025/26 РПЛ.
На заседании, которое должно состояться в ближайшие дни, рассмотрят замену «Торпедо», исключенного сегодня из лиги. По всей вероятности, вакантное место займет «Оренбург» или «Урал».
- Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей.
- Ранее РПЛ покинули «Химки», они приостановили свою деятельность из-за долгов. Освободившееся место досталось «Пари НН», который занял в Премьер-лиге 13-ю позицию и проиграл «Сочи» в стыковых матчах.
- «Оренбург» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу. «Урал» стал 4-м в Первой лиге и уступил в стыковых матчах «Ахмату».
- Старт нового сезона в РПЛ намечен на 18 июля.
Источник: «Матч ТВ»