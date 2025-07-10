Стала известна позиция РФС по варианту с 15 командами в РПЛ

Бюро исполкома РФС не станет обсуждать вариант с участием 15 команд в сезоне-2025/26 РПЛ.

На заседании, которое должно состояться в ближайшие дни, рассмотрят замену «Торпедо», исключенного сегодня из лиги. По всей вероятности, вакантное место займет «Оренбург» или «Урал».