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Стала известна позиция РФС по варианту с 15 командами в РПЛ

Вчера, 15:22
25

Бюро исполкома РФС не станет обсуждать вариант с участием 15 команд в сезоне-2025/26 РПЛ.

На заседании, которое должно состояться в ближайшие дни, рассмотрят замену «Торпедо», исключенного сегодня из лиги. По всей вероятности, вакантное место займет «Оренбург» или «Урал».

  • Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей.
  • Ранее РПЛ покинули «Химки», они приостановили свою деятельность из-за долгов. Освободившееся место досталось «Пари НН», который занял в Премьер-лиге 13-ю позицию и проиграл «Сочи» в стыковых матчах.
  • «Оренбург» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу. «Урал» стал 4-м в Первой лиге и уступил в стыковых матчах «Ахмату».
  • Старт нового сезона в РПЛ намечен на 18 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Торпедо Оренбург Урал
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Комментарии (25)
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subbotaspartak
1752150726
Стык, можно на отжимания.
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alll-333
1752150736
Монетку бросят?
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Интерес
1752150882
Хрен редьки не слаще.
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BDAl
1752151230
Объективно оба не заслужили! Оренбург в зоне вылета! Урал проиграл стыки! Справедливый вариант 15 команд. Но в следующем сезон первых трех из ФНЛ допускать в РПЛ!
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Странник 09
1752151440
Страдают клубы из-за юбилейного не чемпионства. Посмотрим что будет, когда ЗПРФ станет не юбилейным чемпионом. Вернут ли Химки и Торпеды в РПЛ?
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Бомж Зины
1752151896
Пусть зыныт второй состав заявит и играют все фэйкер друг с другом
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Strig
1752152056
Тольне не оранжевый урал... с его нытиками - болтунами и хамоватыми комментаторами!
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САДЫЧОК
1752154959
Разогнать руководство РФС и РПЛ!
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темирхан
1752157435
А каким тут боком Урал? если он вообще даже в не законных стыках проиграл!
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cska1948
1752159827
Конечно место Торпедо в РПЛ займёт Оренбург. А Урал - это так, для кворума. Создать видимость выбора. Хотя выбор уже сделал Газпром, а РФС осталось только воплотить его в жизнь.
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