Титов призвал «Спартак» не отпускать Барко летом

Бывший капитан, экс-ассистент главного тренера «Спартака» Егор Титов оценил возможный уход из команды нападающего Манфреда Угальде и полузащитника Эсекьеля Барко.

«Давно поднятая тема о возможном уходе Угальде, про Барко информация появилась в последнее время. Любой латиноамериканец скучает по дому, у них совсем другой климат.

В финансовом плане у бразильцев и аргентинцев другая история, они могут платить не меньше, чем в России. Это одна из главных возможностей, к тому же ты ещe и играешь дома при полных трибунах. Допускаю, что с Барко не слухи, а конкретика.

Насколько понимаю, если «Фламенго» подписывает Карраскаля, то вопрос с Барко закрывается. Угальде сравнил Россию и Нидерланды, там есть еврокубки и хороший чемпионат. Я допускаю, что он сейчас в отпуске решает свои вопросы с агентом.

Но у нас есть Ливай Гарсия, который не хуже по своим данным. Он не боится контактного футбола, у него хорошая левая нога. «Спартак» наверняка ищет уже нападающего. Думаю, уход Угальде более вероятен, чем Барко.

Барко – системообразующий футболист. Нельзя отпускать его летом ни в коем случае. Найти замену до старта сезона будет невозможно. Ещe и вписать новичка в игру «Спартака» будет сложно», – сказал Титов.