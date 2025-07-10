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Титов призвал «Спартак» не отпускать Барко летом

Вчера, 09:33
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Бывший капитан, экс-ассистент главного тренера «Спартака» Егор Титов оценил возможный уход из команды нападающего Манфреда Угальде и полузащитника Эсекьеля Барко.

«Давно поднятая тема о возможном уходе Угальде, про Барко информация появилась в последнее время. Любой латиноамериканец скучает по дому, у них совсем другой климат.

В финансовом плане у бразильцев и аргентинцев другая история, они могут платить не меньше, чем в России. Это одна из главных возможностей, к тому же ты ещe и играешь дома при полных трибунах. Допускаю, что с Барко не слухи, а конкретика.

Насколько понимаю, если «Фламенго» подписывает Карраскаля, то вопрос с Барко закрывается. Угальде сравнил Россию и Нидерланды, там есть еврокубки и хороший чемпионат. Я допускаю, что он сейчас в отпуске решает свои вопросы с агентом.

Но у нас есть Ливай Гарсия, который не хуже по своим данным. Он не боится контактного футбола, у него хорошая левая нога. «Спартак» наверняка ищет уже нападающего. Думаю, уход Угальде более вероятен, чем Барко.

Барко – системообразующий футболист. Нельзя отпускать его летом ни в коем случае. Найти замену до старта сезона будет невозможно. Ещe и вписать новичка в игру «Спартака» будет сложно», – сказал Титов.

  • 26-летний Барко провел в прошлом сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.
  • Его хочет приобрести «Фламенго».
  • 23-летний Угальде провел в прошедшем сезоне 36 матчей за «Спартак», забил 18 голов, отдал 6 передач.
  • Он стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России с 17 голами.
  • Контракт костариканца со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.
  • Им интересуются «Фейеноорд» и другие клубы из Нидерландов.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Барко Эсекьель Угальде Манфред
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Комментарии (2)
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Интерес
1752132071
"В финансовом плане у бразильцев и аргентинцев другая история, они могут платить не меньше, чем в России". Мистер Бромантан, ты открыл главную причину перехода копакабанцев и белоштанников-бескорыстную любовь к России!!!
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FFR
1752136072
Как не отпускать, если человек решил уйти?
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