Титов призвал «Спартак» не отпускать Барко летом

Бывший капитан, экс-ассистент главного тренера «Спартака» Егор Титов оценил возможный уход из команды нападающего Манфреда Угальде и полузащитника Эсекьеля Барко.
«Давно поднятая тема о возможном уходе Угальде, про Барко информация появилась в последнее время. Любой латиноамериканец скучает по дому, у них совсем другой климат.
В финансовом плане у бразильцев и аргентинцев другая история, они могут платить не меньше, чем в России. Это одна из главных возможностей, к тому же ты ещe и играешь дома при полных трибунах. Допускаю, что с Барко не слухи, а конкретика.
Насколько понимаю, если «Фламенго» подписывает Карраскаля, то вопрос с Барко закрывается. Угальде сравнил Россию и Нидерланды, там есть еврокубки и хороший чемпионат. Я допускаю, что он сейчас в отпуске решает свои вопросы с агентом.
Но у нас есть Ливай Гарсия, который не хуже по своим данным. Он не боится контактного футбола, у него хорошая левая нога. «Спартак» наверняка ищет уже нападающего. Думаю, уход Угальде более вероятен, чем Барко.
Барко – системообразующий футболист. Нельзя отпускать его летом ни в коем случае. Найти замену до старта сезона будет невозможно. Ещe и вписать новичка в игру «Спартака» будет сложно», – сказал Титов.
- 26-летний Барко провел в прошлом сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.
- Его хочет приобрести «Фламенго».
- 23-летний Угальде провел в прошедшем сезоне 36 матчей за «Спартак», забил 18 голов, отдал 6 передач.
- Он стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России с 17 голами.
- Контракт костариканца со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.
- Им интересуются «Фейеноорд» и другие клубы из Нидерландов.