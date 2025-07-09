Семак прокомментировал разгром «Сьона»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Сьоном» (5:2) в товарищеском матче.

«Мне кажется, футбольный праздник удался для болельщиков, которые приходят, чтобы посмотреть интересную атакующую игру с множеством моментов, с множеством забитых мячей. В чемпионате или даже товарищеских матчах с нашими клубами такой игры не видишь – всe равно команды играют так, как в чемпионате, они достаточно закрыты. Сегодня мы видели другую игру. С точки зрения движения, конечно, приятнее играть такие матчи, потому что больше интенсивности, больше пространства, больше моментов.

Думаю, второй тайм получился лучше. Соперник подустал, может быть. У нас футболисты больше структуру игры держали, а в начале тайма получалось именно в позиционных атаках создавать много моментов. Мне кажется, хороший матч со всех сторон. Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать. Это праздник – готовиться к сезону в таких условиях», – сказал Семак.