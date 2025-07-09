«Урал» пойдет в CAS, если его не включат в РПЛ вместо «Торпедо»

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров прокомментировал ситуацию с возможным снятием «Торпедо» с РПЛ.
«Мне очень нравится идея проведения стыкового матча между «Оренбургом» и «Уралом». Вы скажете мне, что чемпионат стартует меньше, чем через две недели, и на это нет времени, а я отвечу: кто бы ни вышел в РПЛ из этой пары, может сыграть первый тур среди недели в любое время. В этом нет никакой проблемы.
Мне кажется, проведение такого матча – это честная история. Верю ли я, что такое решение возможно? Увы, не верю. «Оренбург» уж очень нужен «Зениту» в РПЛ.
Кстати, поговорил с людьми из «Урала» – они, естественно, готовы играть в премьерке, даже несмотря на то, что комплектовались под лучшую лигу мира. А ещe они думают пойти в CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне) в случае, если их бортанут», – написал Алланазаров.
- Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
- Позднее правоохранительными органами был задержан рефери Богдан Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1). По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.
- КДК РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля. Клубу грозит исключение из РПЛ.
- «Торпедо» в прошлом сезоне заняло 2-е место в Первой лиге и повысилось в классе. «Урал» в минувшем сезоне стал в Первой лиге 4-м и проиграл «Ахмату» в стыковых матчах за место в РПЛ.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.