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  • «Урал» пойдет в CAS, если его не включат в РПЛ вместо «Торпедо»

«Урал» пойдет в CAS, если его не включат в РПЛ вместо «Торпедо»

9 июля, 20:07
29

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров прокомментировал ситуацию с возможным снятием «Торпедо» с РПЛ.

«Мне очень нравится идея проведения стыкового матча между «Оренбургом» и «Уралом». Вы скажете мне, что чемпионат стартует меньше, чем через две недели, и на это нет времени, а я отвечу: кто бы ни вышел в РПЛ из этой пары, может сыграть первый тур среди недели в любое время. В этом нет никакой проблемы.

Мне кажется, проведение такого матча – это честная история. Верю ли я, что такое решение возможно? Увы, не верю. «Оренбург» уж очень нужен «Зениту» в РПЛ.

Кстати, поговорил с людьми из «Урала» – они, естественно, готовы играть в премьерке, даже несмотря на то, что комплектовались под лучшую лигу мира. А ещe они думают пойти в CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне) в случае, если их бортанут», – написал Алланазаров.

  • Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
  • Позднее правоохранительными органами был задержан рефери Богдан Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо»«КАМАЗ» (1:1). По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.
  • КДК РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля. Клубу грозит исключение из РПЛ.
  • «Торпедо» в прошлом сезоне заняло 2-е место в Первой лиге и повысилось в классе. «Урал» в минувшем сезоне стал в Первой лиге 4-м и проиграл «Ахмату» в стыковых матчах за место в РПЛ.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Урал Торпедо
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Комментарии (29)
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Cleaner
1752081481
Алланазаров с дуба рухнул? С чего вдруг Оренбург лучше для Зенита, чем НИКАКУЩИЙ Урал? Урал для Зенита - это гарантированные ШЕСТЬ ОЧКОВ в копилку. С Оренбургом эти шесть очков не факт. Хоть он и фарм, но не сильно управляемый.
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Цугундeр
1752081766
они думают пойти в CAS ... Прикинь,с криком "Я-Гриша!!!")
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да помойка, да позор
1752083447
бзенит тянет оренбург, все для этого делает, очки просто падают блохастым вот они и чудят, хотя нет тут удивительного, хотят неюбилейные все скупитиь
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Artemka444
1752085640
Бредятина полная
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FCSpartakM
1752086393
на основании чего они пойдут в КАС?
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Теннисист24
1752087210
Урал имел отличную возможность вернуться в РПЛ в матче с Ахматом. Не смог . нужно пытаться в новом сезоне. Какие еще матчи с Оренбургом? Какие суды? Абсурдная статья, как будто Иванов президент Урала написал....
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Romeo 123
1752108601
Урал сам частенько в договорняках участвует, пускай сидит в первой лиге
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spartak_88
1752122102
Пускай идут, пешком путь та дальний ))
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Volnodum
1752127066
Пешком идите в ФНЛ! Вернётесь по спортивному принципу.
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