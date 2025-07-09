Тарханов назвал клуб, который должен заменить «Торпедо» в РПЛ

Бывший главный тренер «Торпедо» и «Урала» Александр Тарханов считает, что, в случае исключения черно-белых из РПЛ, московский клуб нужно заменить на екатеринбургский.

– Думаю, команда‑то не виновата, здесь виноваты руководители [«Торпедо»]. Футболисты же не договаривались с судьями.

Руководителей надо наказать, как в «Чайке» было: подловили на взятках, дисквалифицировали спортивного директора, который занимался этим. Думаю, здесь тоже [так надо], все‑таки команда «Торпедо» была такой величиной, [нужно], чтобы она не пропала.

А руководителей, естественно, надо наказывать, также как и судей, чтобы не было повадно помогать кому‑то.

– Думаете, что «Торпедо» должны оставить в РПЛ?

– Нет, ну, может, в Первую лигу отправить, заменить на другую команду – на «Урал». «Урал» вообще супер: и город, и инфраструктура. Все для Премьер‑лиги.