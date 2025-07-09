Тарханов назвал клуб, который должен заменить «Торпедо» в РПЛ

Бывший главный тренер «Торпедо» и «Урала» Александр Тарханов считает, что, в случае исключения черно-белых из РПЛ, московский клуб нужно заменить на екатеринбургский.
– Думаю, команда‑то не виновата, здесь виноваты руководители [«Торпедо»]. Футболисты же не договаривались с судьями.
Руководителей надо наказать, как в «Чайке» было: подловили на взятках, дисквалифицировали спортивного директора, который занимался этим. Думаю, здесь тоже [так надо], все‑таки команда «Торпедо» была такой величиной, [нужно], чтобы она не пропала.
А руководителей, естественно, надо наказывать, также как и судей, чтобы не было повадно помогать кому‑то.
– Думаете, что «Торпедо» должны оставить в РПЛ?
– Нет, ну, может, в Первую лигу отправить, заменить на другую команду – на «Урал». «Урал» вообще супер: и город, и инфраструктура. Все для Премьер‑лиги.
- Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
- Позднее правоохранительными органами был задержан рефери Богдан Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1). По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.
- КДК РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля. Клубу грозит исключение из РПЛ.
- «Торпедо» в прошлом сезоне заняло 2-е место в Первой лиге и повысилось в классе. «Урал» в минувшем сезоне стал в Первой лиге 4-м и проиграл «Ахмату» в стыковых матчах за место в РПЛ.