9 российских судей могли получать взятки, названы 2 фамилии

Девять российский рефери подозреваются в получении взяток за оказание влияния на результаты матчей. Среди них Богдан Головко и Максим Перезва.

Ранее стало известно, что Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1), задержан правоохранительными органами. Его подозревают в оказании противоправного влияния на результат матча (статья 184 УК РФ).

Сообщается, что, по версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.