9 российских судей могли получать взятки, названы 2 фамилии

Девять российский рефери подозреваются в получении взяток за оказание влияния на результаты матчей. Среди них Богдан Головко и Максим Перезва.
Ранее стало известно, что Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1), задержан правоохранительными органами. Его подозревают в оказании противоправного влияния на результат матча (статья 184 УК РФ).
Сообщается, что, по версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.
- Новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов турнира в Первой лиге.
- Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа Перезвы.
- Совладелец «Торпедо» через своего адвоката заявил о возможном роспуске клуба, в случае исключения черно-белых из РПЛ.