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9 российских судей могли получать взятки, названы 2 фамилии

9 июля, 11:59
12

Девять российский рефери подозреваются в получении взяток за оказание влияния на результаты матчей. Среди них Богдан Головко и Максим Перезва.

Ранее стало известно, что Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1), задержан правоохранительными органами. Его подозревают в оказании противоправного влияния на результат матча (статья 184 УК РФ).

Сообщается, что, по версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.

  • Новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов турнира в Первой лиге.
  • Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа Перезвы.
  • Совладелец «Торпедо» через своего адвоката заявил о возможном роспуске клуба, в случае исключения черно-белых из РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Торпедо Перезва Максим Головко Богдан
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Комментарии (12)
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Semenycch
1752052015
Выжигать нужно коленным железом всю эту московскую и около московскую спортивную мафию! Как выжигают преступников уголовных прошлых лет, без всякого сожаления! Иначе футбол превратится в свинарник!
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АЛЕКС 58
1752057696
Калёным железом выжигать нужно ПИТЕРСКУЮ братву из газпрома и газпромбанка окопавшуюся в РПЛ и РФС
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erybov1965
1752061156
А ранее и сейчас говорили,что это невозможно,что никакого "заговора" нет.И это в первой лиге.А в РПЛ,наверное еще круче.Там ведь суммы "крутятся" похлеще.Заговор один - деньги и тщеславие.
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boris63
1752064025
Дело Самары, Федорищева по ходу замяли, с ПЛ перевели на пердив, назначив виновным Торпедо. Пора бы уже всю эту клоаку в РФС всколупнуть.
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andrei-sarap-yandex
1752066129
начинать надо с ЛЕВНИКОВа за помощь КРАСНОДАРУ....СУДЬИ матча СПАРТАК-ЗЕНИТ был забит гол из офсайда.....АГАЛАРОВ в пробитие пенальти в ворота КРАСНОДАРа....всех на детектор
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trener7
1752140874
Топовые судей тяжело наверное подкупить?
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