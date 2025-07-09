Орлов сказал, что напрягает людей в работе Станковича в «Спартаке»

Комментатор Геннадий Орлов выразил беспокойство из-за трансферной политики «Спартака».

– Что думаете о других конкурентах «Зенита»?

– Работа Станковича не успокаивает людей, которые искренне переживают за «Спартак» (среди моих друзей, знакомых их много).

– Что напрягает?

– Трансферная политика. Сейчас говорят, что Барко, Угальде могут уйти. Угадает ли тренер с заменой, если она понадобится? Зимой пришли двое – и команда стала играть хуже, чем раньше.