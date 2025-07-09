Орлов сказал, что напрягает людей в работе Станковича в «Спартаке»

Комментатор Геннадий Орлов выразил беспокойство из-за трансферной политики «Спартака».
– Что думаете о других конкурентах «Зенита»?
– Работа Станковича не успокаивает людей, которые искренне переживают за «Спартак» (среди моих друзей, знакомых их много).
– Что напрягает?
– Трансферная политика. Сейчас говорят, что Барко, Угальде могут уйти. Угадает ли тренер с заменой, если она понадобится? Зимой пришли двое – и команда стала играть хуже, чем раньше.
- «Спартак» ранее подписал в качестве свободного агента экс-форварда «Химок» Антона Заболотного.
- Клуб расстался с защитником Миенти Абеной, ушедшим в «Газиантеп», вингером Антоном Зиньковским, отправившимся в «Сочи» на правах аренды. Также красно-белых покинули хавбек Михаил Игнатов и защитник Павел Маслов.
- Сообщалось, что «Спартак» может продать полузащитника Эсекьеля Барко и нападающего Манфреда Угальде.
Источник: «Чемпионат»