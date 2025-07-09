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  • Орлов сказал, что напрягает людей в работе Станковича в «Спартаке»

Орлов сказал, что напрягает людей в работе Станковича в «Спартаке»

9 июля, 08:30
22

Комментатор Геннадий Орлов выразил беспокойство из-за трансферной политики «Спартака».

– Что думаете о других конкурентах «Зенита»?

– Работа Станковича не успокаивает людей, которые искренне переживают за «Спартак» (среди моих друзей, знакомых их много).

– Что напрягает?

Трансферная политика. Сейчас говорят, что Барко, Угальде могут уйти. Угадает ли тренер с заменой, если она понадобится? Зимой пришли двое – и команда стала играть хуже, чем раньше.

  • «Спартак» ранее подписал в качестве свободного агента экс-форварда «Химок» Антона Заболотного.
  • Клуб расстался с защитником Миенти Абеной, ушедшим в «Газиантеп», вингером Антоном Зиньковским, отправившимся в «Сочи» на правах аренды. Также красно-белых покинули хавбек Михаил Игнатов и защитник Павел Маслов.
  • Сообщалось, что «Спартак» может продать полузащитника Эсекьеля Барко и нападающего Манфреда Угальде.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Орлов Геннадий
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Комментарии (22)
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Cleaner
1752047280
Дедушка Орлов, сиди уже на печке, не неси чушь журналистам и болельщикам.(((
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Интерес
1752047851
Ровно как в "Зените"! Без прошлогодних громких и скандальных приобретений "Зенит" сидел ровно на попе,в качестве доминантного самца,и вдруг...
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...уефан
1752048607
...ну-кого же, как не Орлова, спросить о спартаковской тренере?...
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subbotaspartak
1752051444
– Работа Станковича не успокаивает людей, то ли дело Семак, мы все спокойны.
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Марк Аврелий!
1752051456
А меня бесит , что Станкович общается через переводчика. да и то с итальянского. Все игроки,тренера из бывшей Югославии сносно говорят по русски. Даже Петржела и Личка тоже
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шахта Заполярная
1752051489
Гена пиши больше про Спартак, твое мнение, как и великого тренера молодежки родимого-буланова для нас Спартачей очень важно. Кто еще рубанет правду матку и посоветует кого покупать, а кого выгнать. Короче Гена пошел ты ... займись лучше зинкой
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Странник 09
1752063300
Говорят в питере кур начали доить. Да и работа семака не удовлетворяет болельщиков зенита. Друзья и знакомые все питерские,а болеют за Спартак.
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Пётр-Лаврухин-google
1752083423
Старый мракобес.Пиши лучше про СыРОЖУ.
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Каратель помойников
1752163164
Реально напрягают советы выдающегося футболиста зинки г.орлова
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Александр-Балашов-google
1752179319
Язык без костей, кули. Говорить будем после закрытия окна.
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