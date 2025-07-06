Зайнутдинов может вернуться в РПЛ: «Спартак» сделал первое предложение

Московский «Спартак» сделал официальное предложение турецкому «Бешикташу» о трансфере 27-летнего защитника Бактиeра Зайнутдинова, пишет Fotomac. Сумма предложения «Спартака» составила 3 млн евро.
«Бешикташ» в свою очередь запрашивает 5 млн евро за футболиста сборной Казахстана. Переговоры между клубами продолжаются.
Зайнутдинов перешeл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года.
- В сезоне-2024/25 Зайнутдинов принял участие в 12 матчах во всех турнирах.
- За прошлый сезон он отметился одной результативной передачей.
- Действующее трудовое соглашение игрока с «Бешикташем» рассчитано до лета 2027 года.
Источник: «Бомбардир»