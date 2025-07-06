Зайнутдинов может вернуться в РПЛ: «Спартак» сделал первое предложение

Московский «Спартак» сделал официальное предложение турецкому «Бешикташу» о трансфере 27-летнего защитника Бактиeра Зайнутдинова, пишет Fotomac. Сумма предложения «Спартака» составила 3 млн евро.

«Бешикташ» в свою очередь запрашивает 5 млн евро за футболиста сборной Казахстана. Переговоры между клубами продолжаются.

Зайнутдинов перешeл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года.