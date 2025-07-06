Новичку «Зенита» Жерсону грозит иск на 7 миллионов

Руководство бразильского «Фламенго» может подать иск к своему бывшему полузащитнику Жерсону на фоне его перехода в «Зенит». Эту информацию распространил в соцсети журналист Хулио Мигель Нето.

В посте Нето говорится: «Полузащитник Жерсон получил дату официальной презентации в качестве игрока российского «Зенита». Его дебют перед российскими болельщиками состоится 9 июля в товарищеском матче со швейцарским клубом «Сьон». После официальной презентации руководство «Фламенго» рассматривает возможность обращения в суд с требованием выплаты неустойки в размере 40 млн реалов (около $ 7 млн). Это касается пункта 6.3 контракта с клубом из Рио-де-Жанейро, в котором говорится об имиджевых правах на игрока. Окончательное решение будет принято после того, как полузащитник будет представлен в своей новой команде».

Жерсон перешeл в «Зенит» за € 25 млн.