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Новичку «Зенита» Жерсону грозит иск на 7 миллионов

6 июля, 09:35
17

Руководство бразильского «Фламенго» может подать иск к своему бывшему полузащитнику Жерсону на фоне его перехода в «Зенит». Эту информацию распространил в соцсети журналист Хулио Мигель Нето.

В посте Нето говорится: «Полузащитник Жерсон получил дату официальной презентации в качестве игрока российского «Зенита». Его дебют перед российскими болельщиками состоится 9 июля в товарищеском матче со швейцарским клубом «Сьон». После официальной презентации руководство «Фламенго» рассматривает возможность обращения в суд с требованием выплаты неустойки в размере 40 млн реалов (около $ 7 млн). Это касается пункта 6.3 контракта с клубом из Рио-де-Жанейро, в котором говорится об имиджевых правах на игрока. Окончательное решение будет принято после того, как полузащитник будет представлен в своей новой команде».

Жерсон перешeл в «Зенит» за € 25 млн.

  • Клуб «Фламенго» базируется в Рио-де-Жанейро.
  • Жерсон проведет дебютный матч за «Зенит» против швейцарского клуба «Сьон».
  • Размер потенциальной неустойки к Жерсону составляет 40 млн бразильских реалов.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Жерсон
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Комментарии (17)
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Дубина
1751786385
Блохастые заплатят за копченого)))
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Прокс
1751786560
Не реалы бразильские!!!
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bulls27
1751787348
Хаа ха ха , начинается ..Скоро уедет ,если деньги будут на билет ..
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СильныйМозг
1751787507
Сейчас сектанты достанут желуди и будут друг дружке лизать, да похрюкивать на эту тему.
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FFR
1751790309
Зенит за ценою не постоит, ему же во чтобы то не стало, нужно вернуть чемпионство. А там, подумаешь, 7 млн. долларов.
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Cleaner
1751791217
Зенит в ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ засунет свою лапу в карман ГОСБЮДЖЕТА и отдаст бразильцам эти ЖАЛКИЕ СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. А что, не свои деньги отдадут, не жалко. Своих, ЗАРАБОТАННЫХ, денег у Зенита НЕТ!!! У Зенита даже СТАДИОНА своего НЕТ. Играют БЕСПЛАТНО на построенном за БЮДЖЕТНЫЕ же деньги стадионе под названием ГазпрЁм Арена...(((((((((((((((((((
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Давид59
1751792729
Ага, понятно. "Фламенго" продал игрока, не включив в Договор о продаже имиджевые права. То есть играй на здоровье где хочешь, но никаких презентаций и всё такое. Я не юрист, но думаю всё это фигня, ничего им не обломится
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Каратель помойников
1751799851
Латиносы давно поняли что зинка дойная коров,пот теперь каждый год соревнуются кто больше
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шахта Заполярная
1751800305
Теперь, как я понимаю, зинке он обойдется в 32 мульта, т.к. откуда у нищего бразила 7 мультов. И играть он за зинку не горит желанием. Дааааа ЗПРФ
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FWSPM
1751809698
да уже и контракт с альнасром профукал еще и 7 лямов отстегнуть теперь придется...доигрался
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