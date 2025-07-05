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  • Ливаю не дали отдохнуть после Золотого кубка КОНКАКАФ: «Станкович сказал, что я должен быть в Тарасовке»

Ливаю не дали отдохнуть после Золотого кубка КОНКАКАФ: «Станкович сказал, что я должен быть в Тарасовке»

5 июля, 17:16
7

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия вернулся в «Спартак» после Золотого кубка КОНКАКАФ. Он дал комментарий клубной пресс-службе.

– У тебя был совсем короткий отпуск. Успел ли перезагрузиться?

– Действительно, отпуск был не самым длинным. Тренер позвонил, сказал, что я должен быть здесь. Я переключился, настроился, и я здесь работаю. Понимаю, что необходимо сделать, над чем нужно работать. Думаю, всe в этом сезоне должно быть хорошо.

  • «Спартак» готовится к сезону в Тарасовке.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.
  • Ливай в «Спартаке» с зимы.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Гарсия Ливай Станкович Деян
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Комментарии (7)
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FWSPM
1751725666
за тебя 18 лямов заплатили конечно ты должен быть в тарасовке а не пиво пить на пляже
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Прокс
1751727413
Недоклуб фекалии пускает!!
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ПалкоВводецъ007
1751739232
Это что за неликвид? Его кто знает? Гыгыгы
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Александр-Балашов-google
1751815044
Тут как всегда, подростковые комменты. Остановились в развитии чтоль? Одно и тоже.
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