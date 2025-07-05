Ливаю не дали отдохнуть после Золотого кубка КОНКАКАФ: «Станкович сказал, что я должен быть в Тарасовке»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия вернулся в «Спартак» после Золотого кубка КОНКАКАФ. Он дал комментарий клубной пресс-службе.

– У тебя был совсем короткий отпуск. Успел ли перезагрузиться?

– Действительно, отпуск был не самым длинным. Тренер позвонил, сказал, что я должен быть здесь. Я переключился, настроился, и я здесь работаю. Понимаю, что необходимо сделать, над чем нужно работать. Думаю, всe в этом сезоне должно быть хорошо.