Ливаю не дали отдохнуть после Золотого кубка КОНКАКАФ: «Станкович сказал, что я должен быть в Тарасовке»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия вернулся в «Спартак» после Золотого кубка КОНКАКАФ. Он дал комментарий клубной пресс-службе.
– У тебя был совсем короткий отпуск. Успел ли перезагрузиться?
– Действительно, отпуск был не самым длинным. Тренер позвонил, сказал, что я должен быть здесь. Я переключился, настроился, и я здесь работаю. Понимаю, что необходимо сделать, над чем нужно работать. Думаю, всe в этом сезоне должно быть хорошо.
- «Спартак» готовится к сезону в Тарасовке.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
- Ливай в «Спартаке» с зимы.
Источник: «Чемпионат»