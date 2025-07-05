Обляков сравнил Челестини и Николича

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался об изменениях в команде с приходом главного тренера Фабио Челестини.

Челестини сменил Марко Николича в июне.

Швейцарец делал золотой дубль с «Базелем».

Николич возглавил греческий АЕК.

– В чем отличие ЦСКА Челестини от ЦСКА Николича?

– Мы точно не будем играть ромбом. Наигрываем другую схему. Это главное отличие.

– В новой схеме какая оптимальная позиция для вас?

– Центральный атакующий полузащитник. Есть несколько позиций, на которых я могу играть.

– Челестини об этом знает?

– Еще не разговаривали, но он знает, что я могу играть на нескольких позициях. Мы будем это обсуждать.

– Что касается физической нагрузки, насколько отличается подход?

– У всех он разный, но более‑менее похожий. Нет монотонного бега, есть рывки, спринты, больше игровых упражнений с мячом и в маленьких пространствах, и больших. Достаточно интенсивно, где‑то похоже, но упражнения отличаются.

– По нагрузкам и интенсивности тренировки у кого легче?

– Не скажу, что у кого‑то было легче. Нагрузка примерно похожая, она серьезная. Она далеко не легкая, после второй тренировки нет сил дойти даже до номера. Чтобы прессинговать, нужно заложить базу на сборах. Мы этим и занимаемся.