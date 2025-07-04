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  • Украина пригрозила Чили из-за согласия сыграть со сборной России

Украина пригрозила Чили из-за согласия сыграть со сборной России

4 июля, 20:00
16

Украина недовольна договоренностью о проведении товарищеской встречи между сборными России и Чили.

Матч пройдет в ноябре в Москве.

Украинское консульство в Сантьяго отправило повторное письмо в Федерацию футбола Чили, в котором среди прочего фигурировали угрозы.

«В письме, подписанном послом Юрием Дюдиным, подчеркивается, что украинская община в Чили, включая порядка тысячи западноукраинских католических релокантов, крайне расстроена решением сборной Чили играть на территории «страны-агрессора».

По их мнению, такое поведение является неприемлемым и оскорбительным.

Дюдин также уведомил, что информация о матче будет передана в Украинскую ассоциацию футбола с целью пересмотра любых возможных форм сотрудничества между футбольными федерациями Украины и Чили.

В ФФЧ эти претензии восприняли как политическую провокацию. В Федерации напомнили украинскому консульству, что у них нет подписанных соглашений с Украинской ассоциацией футбола и ни один официальный документ не запрещает им играть с какой-либо сборной, включая Россию.

Чилийская сторона подчеркнула, что футбол должен оставаться вне политики, и призвала отказаться от давления. В противном случае ФФЧ направит официальные обращения в Украинскую ассоциацию футбола и в ФИФА, что может серьезно осложнить отношения», – сообщили источники Sport24.

  • В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
  • В июне сборная победила Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).
  • Чили занимает 52-е место в рейтинге ФИФА.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Чили Украина
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Комментарии (16)
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R_a_i_n
1751649704
Ещё объяснять бандерлогам чего-то. Просто на йу.х посылать и всё!
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Спартач80
1751650979
Ужась... Посоны, бягим в укрытие, сами каклы угрожають....
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...уефан
1751652985
...Ох, у дуба, ох, у ели, Видно, сала переели...
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k611
1751654226
Пусть отправят общину на историческую родину...
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Cleaner
1751655723
Чилийцы клали на украинские угрозы.
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СильныйМозг
1751657689
Походу, сегодня, по Кайросу прилетело, не слышно его.
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Томик
1751685442
А кто такая украина? Чего она такая охреневшая - Чили угрожает? Чили то весь мир знает, а это что за хрень?
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Oldtrafford83
1751691819
Шавки не иначе, за бугром там вообще сплошные герои и патриоты, а по факту обычные шкуры и шерсть!!!)
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Sergey--google
1751707388
Мальчик пригрозил маме, что шапку не наденет и уши отморозит ей назло!
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Артём ЦСКА 1995
1751787439
Украину надо дисквалифицировать из Еврокубков и Международных турниров на 5 лет за угрозы Чили.
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