Украина пригрозила Чили из-за согласия сыграть со сборной России

Украина недовольна договоренностью о проведении товарищеской встречи между сборными России и Чили.
Матч пройдет в ноябре в Москве.
Украинское консульство в Сантьяго отправило повторное письмо в Федерацию футбола Чили, в котором среди прочего фигурировали угрозы.
«В письме, подписанном послом Юрием Дюдиным, подчеркивается, что украинская община в Чили, включая порядка тысячи западноукраинских католических релокантов, крайне расстроена решением сборной Чили играть на территории «страны-агрессора».
По их мнению, такое поведение является неприемлемым и оскорбительным.
Дюдин также уведомил, что информация о матче будет передана в Украинскую ассоциацию футбола с целью пересмотра любых возможных форм сотрудничества между футбольными федерациями Украины и Чили.
В ФФЧ эти претензии восприняли как политическую провокацию. В Федерации напомнили украинскому консульству, что у них нет подписанных соглашений с Украинской ассоциацией футбола и ни один официальный документ не запрещает им играть с какой-либо сборной, включая Россию.
Чилийская сторона подчеркнула, что футбол должен оставаться вне политики, и призвала отказаться от давления. В противном случае ФФЧ направит официальные обращения в Украинскую ассоциацию футбола и в ФИФА, что может серьезно осложнить отношения», – сообщили источники Sport24.
- В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
- В июне сборная победила Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).
- Чили занимает 52-е место в рейтинге ФИФА.