Украина пригрозила Чили из-за согласия сыграть со сборной России

Украина недовольна договоренностью о проведении товарищеской встречи между сборными России и Чили.

Матч пройдет в ноябре в Москве.

Украинское консульство в Сантьяго отправило повторное письмо в Федерацию футбола Чили, в котором среди прочего фигурировали угрозы.

«В письме, подписанном послом Юрием Дюдиным, подчеркивается, что украинская община в Чили, включая порядка тысячи западноукраинских католических релокантов, крайне расстроена решением сборной Чили играть на территории «страны-агрессора».

По их мнению, такое поведение является неприемлемым и оскорбительным.

Дюдин также уведомил, что информация о матче будет передана в Украинскую ассоциацию футбола с целью пересмотра любых возможных форм сотрудничества между футбольными федерациями Украины и Чили.

В ФФЧ эти претензии восприняли как политическую провокацию. В Федерации напомнили украинскому консульству, что у них нет подписанных соглашений с Украинской ассоциацией футбола и ни один официальный документ не запрещает им играть с какой-либо сборной, включая Россию.

Чилийская сторона подчеркнула, что футбол должен оставаться вне политики, и призвала отказаться от давления. В противном случае ФФЧ направит официальные обращения в Украинскую ассоциацию футбола и в ФИФА, что может серьезно осложнить отношения», – сообщили источники Sport24.