В «Зените» назвали новые сроки возвращения Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда Вендел вернется в расположение клуба.
- Возвращение полузащитника ожидалось во вторник, 1 июля.
- Позднее выяснилось, что он задержался в Бразилии, поскольку рассчитывает получить предложение от нового клуба в ближайшую неделю.
«Вендел ожидается до конца недели», – сообщил Медведев.
- В прошедшем сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
- Из-за травмы он не играл с 4 мая.
- Планировалось, что летом хавбек уйдет в «Ботафого», но сделка сорвалась.
- Контракт бразильца с клубом рассчитан до 2028 года.
Источник: «Чемпионат»