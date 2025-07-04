Генич дал всем совет на фоне гибели Жоты

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на смерть Диогу Жоты в ДТП.
«Кошмар. Просто ужас.
Лишний раз убеждаюсь, что никаких планов на будущее строить бесполезно. Есть здесь и сейчас. Живи и радуйся. Предугадать и предсказать, сколько тебе суждено, невозможно.
Раз – и всe. На слезу пробивает, если честно. Только ведь женился, выиграл со сборной, с клубом – и в один миг всe закончилось. Нет слов…
Берегите себя», – написал Генич.
- 28-летний футболист и его младший брат погибли в результате ДТП.
- На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.
- Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.
Источник: телеграм-канал Константина Генича