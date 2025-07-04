Генич дал всем совет на фоне гибели Жоты

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на смерть Диогу Жоты в ДТП.

«Кошмар. Просто ужас.

Лишний раз убеждаюсь, что никаких планов на будущее строить бесполезно. Есть здесь и сейчас. Живи и радуйся. Предугадать и предсказать, сколько тебе суждено, невозможно.

Раз – и всe. На слезу пробивает, если честно. Только ведь женился, выиграл со сборной, с клубом – и в один миг всe закончилось. Нет слов…

Берегите себя», – написал Генич.