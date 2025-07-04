Названа дата похорон Жоты и его брата

Стали известны подробности прощания с экс-нападающим «Ливерпуля» Диогу Жотой.

28-летний футболист и его младший брат погибли в результате ДТП.

На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.

Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

Братья будут похоронены в субботу, 5 июля, на кладбище города Гондомар, где выросли Диогу и Андре.

Погребальная церемония начнется в 10:00 по местному времени. Прощание с игроками пройдет там же в траурной часовне с 16:00 пятницы.

Останки погибших уже отправили в Португалию в сопровождении их родственников.