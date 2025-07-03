Погибшего Жоту убрали из EA FC 25

Разработчики игры EA FC 25 убрали все предметы, связанные с Диогу Жотой.
«Мы опечалены смертью Диогу Жоты. Чтобы с уважением отнестись к его наследию, мы сделаем товары Diogo Jota UT недоступными в упаковках. Диапазоны цен на его [существующие] карты будут сохраняться на прежнем уровне», – говорится в заявлении от команды EA FC.
- Игрок «Ливерпуля» и его младший брат погибли в результате ДТП.
- На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.
- Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.
Источник: твиттер Infinity FC