Премьер Великобритании отреагировал на гибель Жоты

Премьер‑министр Великобритании Кир Стармер дал комментарий по поводу смерти Диогу Жоты.

Игрок «Ливерпуля» и его младший брат погибли в результате ДТП.

На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.

Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

«Ужасная новость. Наши мысли с его близкими. Очень важно, чтобы мы помнили о том, насколько тяжелым будет этот период для его друзей и семьи.

Есть миллионы болельщиков «Ливерпуля», но и футбольные фанаты, а также те, кто не является болельщиками, они тоже будут шокированы этой новостью», – сказал Стармер.