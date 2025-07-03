Реакция Клоппа на гибель Жоты

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опубликовал пост в соцсетях по случаю смерти Диогу Жоты.

Игрок «Ливерпуля» и его младший брат погибли в результате ДТП.

На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.

Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

«В такой момент мне тяжело! Должен быть более важный замысел, но я его не вижу!

Я был убит горем, узнав о смерти Диогу и его брата Андре. Диогу был не просто фантастическим игроком, но и прекрасным другом, любящим и заботливым мужем и отцом! Нам будет очень не хватать тебя!

Все мои молитвы, мысли и силы жене Руте, детям, семье, друзьям и всем, кто их любил! Покойтесь с миром», – написал Клопп.