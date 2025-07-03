Стало известно, куда ехал Жота, погибший в ДТП

Диогу Жота направлялся в Великобританию, чтобы на следующей неделе приступить к предсезонной подготовке в составе «Ливерпуля».
28-летний футболист во время отпуска перенес операцию на легких, поэтому врачи посоветовали ему временно не летать на самолетах.
В связи с этим Жота и его младший брат Андре поехали на машине в Сантандер, чтобы там сесть на паром до Портсмута.
- По дороге они попали в ДТП и погибли.
- На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.
- Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.
- В июне Диогу Жота выиграл Лига наций со сборной Португалии и женился. У него осталось трое детей.
Источник: CNN Portugal