Стало известно, куда ехал Жота, погибший в ДТП

Диогу Жота направлялся в Великобританию, чтобы на следующей неделе приступить к предсезонной подготовке в составе «Ливерпуля».

28-летний футболист во время отпуска перенес операцию на легких, поэтому врачи посоветовали ему временно не летать на самолетах.

В связи с этим Жота и его младший брат Андре поехали на машине в Сантандер, чтобы там сесть на паром до Портсмута.