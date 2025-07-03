Экс-хоккеист и тренер Ларионов хочет возглавить «СКА-Хабаровск»

Главный тренер ХК СКА Игорь Ларионов заявил, что хотел бы тренировать футбольный клуб «СКА Хабаровск» после завершения хоккейной карьеры. Он отметил особый стиль игры в Первой лиге.

«Если бы мне дали шанс в футболе после тренерской карьеры в хоккее, я хотел бы тренировать «СКА Хабаровск». В Первой лиге очень много креативности! Вы знаете, и болельщики знают, что мне импонирует атакующий и креативный стиль игры, но такой креативности, как у Эльдара Низамутдинова, я нигде не встречал!» – сказал Ларионов.