Экс-хоккеист и тренер Ларионов хочет возглавить «СКА-Хабаровск»

Главный тренер ХК СКА Игорь Ларионов заявил, что хотел бы тренировать футбольный клуб «СКА Хабаровск» после завершения хоккейной карьеры. Он отметил особый стиль игры в Первой лиге.
«Если бы мне дали шанс в футболе после тренерской карьеры в хоккее, я хотел бы тренировать «СКА Хабаровск». В Первой лиге очень много креативности! Вы знаете, и болельщики знают, что мне импонирует атакующий и креативный стиль игры, но такой креативности, как у Эльдара Низамутдинова, я нигде не встречал!» – сказал Ларионов.
- «СКА Хабаровск» провел 22 сезона в Первой лиге с 2002 года.
- В сезоне-2017/18 команда выступала в Премьер-лиге. В прошлом сезоне дальневосточники заняли шестое место в Первой лиге.
- Ларионов возглавил хоккейный СКА из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2024/25.
Источник: Спортс