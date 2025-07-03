Трансфер Жерсона в «Зенит» задерживается: известна причина

«Фламенго» пока не закрыл сделку с «Зенитом» по Жерсону.
Трансфер задерживается, поскольку бразильский клуб ждет финансовых гарантий.
Зенитовцы уже отправили деньги, но из-за санкций банк-посредник еще не одобрил операцию.
Речь идет о переводе 25 миллионов евро – это отступные в контракте футболиста.
- Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
- Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
- У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
Источник: Coluna do Fla