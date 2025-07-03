Трансфер Жерсона в «Зенит» задерживается: известна причина

«Фламенго» пока не закрыл сделку с «Зенитом» по Жерсону.

Трансфер задерживается, поскольку бразильский клуб ждет финансовых гарантий.

Зенитовцы уже отправили деньги, но из-за санкций банк-посредник еще не одобрил операцию.

Речь идет о переводе 25 миллионов евро – это отступные в контракте футболиста.