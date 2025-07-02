Агент объяснил, чем новичок «Зенита» Жерсон лучше Вендела

Паулу Барбоза, агент, высказался о фигуре новичка «Зенита» Жерсона.

«Я очень хорошо знаю Жерсона. Он, конечно, топ-игрок. Думаю, что это очень хорошая сделка со спортивной точки зрения. На данном этапе Жерсон является одним из лучших игроков Бразилии. Это безусловно. Я думаю, что «Зенит» готовил эту сделку давно. Здесь нельзя говорить, что им просто повезло. В «Зените» старались профессионально осуществить эту сделку. Договорeнность с игроком такого масштаба – это очень большой успех!

Жерсон будет играть – 100%. Но главный вопрос футболиста из Латинской Америки – это вопрос адаптации. Всe зависит от того, как он приспособится к новым условиям. Без сомнений он игрок высочайшего класса. Жерсон и Вендел – это разные игроки. Такая ситуация не повторится. С Венделом было давно известно, ещe до «Зенита», что у него есть трудности с точки зрения профессионализма. Когда он играл в Бразилии и в «Спортинге». Всe это было давно понятно. Жерсон – это большой профессионал. У него совсем другой профиль. Я думаю, что в этом плане у «Зенита» не будет никаких проблем.

Считаю Жерсона хорошим игроком на перспективу. Его потенциально можно будет перепродать в большой клуб. Даже Анчелотти сейчас обращает на него внимание. Если у «Зенита» будет желание, то Жерсона можно очень хорошо продать», – сказал Барбоза.