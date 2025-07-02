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Агент объяснил, чем новичок «Зенита» Жерсон лучше Вендела

2 июля, 18:52
9

Паулу Барбоза, агент, высказался о фигуре новичка «Зенита» Жерсона.

«Я очень хорошо знаю Жерсона. Он, конечно, топ-игрок. Думаю, что это очень хорошая сделка со спортивной точки зрения. На данном этапе Жерсон является одним из лучших игроков Бразилии. Это безусловно. Я думаю, что «Зенит» готовил эту сделку давно. Здесь нельзя говорить, что им просто повезло. В «Зените» старались профессионально осуществить эту сделку. Договорeнность с игроком такого масштаба – это очень большой успех!

Жерсон будет играть – 100%. Но главный вопрос футболиста из Латинской Америки – это вопрос адаптации. Всe зависит от того, как он приспособится к новым условиям. Без сомнений он игрок высочайшего класса. Жерсон и Вендел – это разные игроки. Такая ситуация не повторится. С Венделом было давно известно, ещe до «Зенита», что у него есть трудности с точки зрения профессионализма. Когда он играл в Бразилии и в «Спортинге». Всe это было давно понятно. Жерсон – это большой профессионал. У него совсем другой профиль. Я думаю, что в этом плане у «Зенита» не будет никаких проблем.

Считаю Жерсона хорошим игроком на перспективу. Его потенциально можно будет перепродать в большой клуб. Даже Анчелотти сейчас обращает на него внимание. Если у «Зенита» будет желание, то Жерсона можно очень хорошо продать», – сказал Барбоза.

  • Сообщалось, что сумма отступных за игрока составляет 25 миллионов евро.
  • В этом году 28-летний Жерсон провел за «Фламенго» 28 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.
  • На его счету 14 игр и 1 гол за сборную Бразилии.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Жерсон Вендел
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Комментарии (9)
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1751472077
Барбозе верить-как на луну барбосу выть.
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Дубина
1751472673
Считаю Жерсона хорошим игроком на перспективу. Его потенциально можно будет перепродать в большой клуб. Даже Анчелотти сейчас обращает на него внимание. Если у «Зенита» будет желание, то Жерсона можно очень хорошо продать», – Про цыгана Педро тоже самое говорили что через год-два будет ТОП игрок и блохастые смогут продать его за 100 лям))) ЗПРФ!!
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СильныйМозг
1751474291
"Вам повезло с Жерсоном, потому что у него есть такой агент, как я": сказал агент.
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Литейный 4 (returned)
1751475268
Ну если Жерсон лучше Вендела, тогда я снимаю шляпу. Кто то покупает Заболотного, а кто то лидера бразильской сборной. Гыгыгы
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да помойка, да позор
1751478407
не надо спешить, увидим чем он хорош, а пока только реклама, вендела видели не плохой, но не удержался, а что с этим будет посмотрим
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Taps
1751480111
Посветлее будет ?
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FCSpartakM
1751480494
"Считаю Жерсона хорошим игроком на перспективу. Его потенциально можно будет перепродать в большой клуб" . После этих фраз можно не относиться адекватно к словам. Чушь полнейшая. В какой большой клуб? Аль-Наср?
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raritet
1751480548
Никогда не нужно верить цыганам, агентам футболистов . Нужно верить только своим глазам.
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neveldomha
1751485876
Ну если в марте станем чемпионами, то соглашусь.
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