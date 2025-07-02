В РФС сказали, можно ли судьям регистрироваться в букмекерских конторах

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что департамент защиты игры РФС отслеживает случаи регистрации судей в букмекерских конторах, однако факт наличия номера арбитра в клиентской базе букмекерской конторы не является нарушением.

«Все судьи на регулярной основе проходят проверки различного формата. Статья 18 регламента по этике запрещает субъектам футбола участвовать в пари, азартных играх и лотереях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями. Департамент защиты РФС отслеживает подобные случаи», – сообщили в пресс-службе РФС.

Сообщалось, что телефон судьи Максима Перезвы был зарегистрирован в нелегальной конторе 1win в октябре 2024 года.

Также появились подробности о показаниях, которые дал Перезва правоохранительным органам в связи с делом, касающимся руководства «Торпедо».

По данным телеграм-канала Sport Baza, согласно показаниям Перезвы, он решил сообщить о том, что ему предлагали взятку перед тремя играми Первой лиги с участием черно-белых, которые он обслуживал, после того, как эти матчи были сыграны.

Судья утверждает, что он несколько раз встречался в кафе с Валерием Скородумовым, занимавшим тогда пост генерального директора «Торпедо», и каждый раз ему поступали предложения о взятке за победу, а также за пенальти в ворота соперника и удаление игрока.

Согласно допросу Перезвы никакого противоправного манипулирования результатами матчей в итоге не было.