Номер телефона судьи, связанного с делом «Торпедо», оказался в базе нелегального букмекера

Номер телефона судьи Максима Перезвы был зарегистрирован в нелегальной конторе 1win в октябре 2024 года. После этого он отсудил 7 матчей ФНЛ, среди которых были 3 домашние игры «Торпедо» и 3 матча «Арсенала».

Сам рефери ответил на звонок журналистов по этому номеру и назвал бредом свою регистрацию в букмекерской конторе.

Сообщается, что своe заявление на руководство «Торпедо» Перезва написал после того, как базы букмекеров были слиты в сеть и попали к сотрудникам РФС. Связаны ли эти факты между собой – неизвестно.