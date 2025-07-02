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  • Номер телефона судьи, связанного с делом «Торпедо», оказался в базе нелегального букмекера

Номер телефона судьи, связанного с делом «Торпедо», оказался в базе нелегального букмекера

Сегодня, 14:55
9

Номер телефона судьи Максима Перезвы был зарегистрирован в нелегальной конторе 1win в октябре 2024 года. После этого он отсудил 7 матчей ФНЛ, среди которых были 3 домашние игры «Торпедо» и 3 матча «Арсенала».

Сам рефери ответил на звонок журналистов по этому номеру и назвал бредом свою регистрацию в букмекерской конторе.

Сообщается, что своe заявление на руководство «Торпедо» Перезва написал после того, как базы букмекеров были слиты в сеть и попали к сотрудникам РФС. Связаны ли эти факты между собой – неизвестно.

  • Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор черно‑белых Валерий Скородумов были заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
  • Согласно показаниям Перезвы, за несколько дней до матча «Торпедо» – «Урал» Скородумов предлагал ему 3 миллиона рублей за победу и по 500 тысяч рублей за каждый назначенный пенальти в ворота соперника.
  • В ноябре 2024 года хакеры опубликовали базу данных офшорной букмекерской компании 1win, в которой насчитывается порядка 100 миллионов пользователей.
  • Департамент защиты игры РФС ведет расследование в отношении «Торпедо». Клуб могут исключить из РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Торпедо Перезва Максим
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Комментарии (9)
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1751457600
"Попался,сверчок!".
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Тинез Розоп
1751460699
На каждого есть компромат...(святых не бывает)
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biber.ru
1751462287
Оборотень
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ScarlettOgusania
1751463027
а эту Перезву уже занесли в список судей, которые будет обслуживать матчи РПЛ, а он оказывается - святее Папы Римского в нелегальной конторе 1win... РФС и тут прощёлкал...))
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...уефан
1751463095
...а где телефон? Нужен срочно...
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