Номер телефона судьи, связанного с делом «Торпедо», оказался в базе нелегального букмекера

Номер телефона судьи Максима Перезвы был зарегистрирован в нелегальной конторе 1win в октябре 2024 года. После этого он отсудил 7 матчей ФНЛ, среди которых были 3 домашние игры «Торпедо» и 3 матча «Арсенала».
Сам рефери ответил на звонок журналистов по этому номеру и назвал бредом свою регистрацию в букмекерской конторе.
Сообщается, что своe заявление на руководство «Торпедо» Перезва написал после того, как базы букмекеров были слиты в сеть и попали к сотрудникам РФС. Связаны ли эти факты между собой – неизвестно.
- Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор черно‑белых Валерий Скородумов были заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
- Согласно показаниям Перезвы, за несколько дней до матча «Торпедо» – «Урал» Скородумов предлагал ему 3 миллиона рублей за победу и по 500 тысяч рублей за каждый назначенный пенальти в ворота соперника.
- В ноябре 2024 года хакеры опубликовали базу данных офшорной букмекерской компании 1win, в которой насчитывается порядка 100 миллионов пользователей.
- Департамент защиты игры РФС ведет расследование в отношении «Торпедо». Клуб могут исключить из РПЛ.
Источник: телеграм-канал Sport Baza