Президент «Сьона» ответил, по чьей инициативе был организован скандальный матч с «Зенитом»

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что товарищеский матч с «Зенитом» состоится в любом случае.

Ранее Швейцарский футбольный союз посоветовал «Сьону» не играть с «Зенитом». Встреча запланирована на 9 июля, место проведения – «Газпром Арена».

– В Швейцарских СМИ ходит информация, что вы нарушили все принципы и едете на матч с «Зенитом» только из-за денег. Что думаете об этом?

– Это неправда. Никто не сможет сорвать матч с «Зенитом» в России, потому что это неофициальное мероприятие. Скажу больше: этот товарищеский матч – моя инициатива.