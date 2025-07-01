Обращение Заболотного к болельщикам «Спартака»

Новичок «Спартака» Антон Заболотный записал обращение на «Лукойл Арене».
«Красно-белые, привет! Жду вас на «Лукойл Арене» на первом домашнем матче «Спартака». Один за всех – и все за одного!» – сказал игрок.
- 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Ранее форвард играл также за «Волгарь-Газпром», «Урал», «Динамо Бр», «Уфу», «Факел», «Тосно», «Зенит», «Сочи» и ЦСКА.
- Провел 19 матчей за сборную России, забил 2 гола.
Источник: «Бомбардир»