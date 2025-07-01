Заболотный: «Мне говорили, что я деревянный»

«Спартак» представил нападающего Антона Заболотного, который перешел в команду из «Химок». На видео форвард отвечает критикам, перечисляя их прежние высказывания.
«Мне много чего говорили. Мне говорили, что я не заиграю в РПЛ. Мне говорили, что я никогда не сыграю за сборную. Мне говорили, что я могу забивать только в пустые и детям.
Мне говорили, что я деревянный. Мне говорили, что я не буду решать в важных матчах. Мне говорили, что я никогда не попаду в самый титулованный клуб страны. Всю карьеру мне говорят, а я – делаю», – сказал Заболотный.
- 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Ранее форвард играл также за «Волгарь-Газпром», «Урал», «Динамо Бр», «Уфу», «Факел», «Тосно», «Зенит», «Сочи» и ЦСКА.
- Провел 19 матчей за сборную России, забил 2 гола.
Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»