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Заболотный: «Мне говорили, что я деревянный»

Вчера, 16:13
12

«Спартак» представил нападающего Антона Заболотного, который перешел в команду из «Химок». На видео форвард отвечает критикам, перечисляя их прежние высказывания.

«Мне много чего говорили. Мне говорили, что я не заиграю в РПЛ. Мне говорили, что я никогда не сыграю за сборную. Мне говорили, что я могу забивать только в пустые и детям.

Мне говорили, что я деревянный. Мне говорили, что я не буду решать в важных матчах. Мне говорили, что я никогда не попаду в самый титулованный клуб страны. Всю карьеру мне говорят, а я – делаю», – сказал Заболотный.

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Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Заболотный Антон
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Комментарии (12)
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...короче
1751376576
...в смысле - "А кто это сделал?"(с)...
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Цугундeр
1751376586
)) Ну, так-то даа..) Включая ещё и то ,что заканчиваешь в Спартаке, а не в Акроне..) Желаем не обгадиться, что ты тоже очень хорошо умеешь. Всю карьеру. )
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FFR
1751376654
Поживём, увидим, сколько голов ты сможешь забить в Спартаке. Если забьёшь больше 5-ти, значит не зря подписали тебя.
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Plyash
1751377094
Антон , рано похвальбой занялся , за КБ пока поиграй , попробуй ... А там и видно будет .
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позор
1751378105
какой же стыд за спартаг сегодня испытывает вся страна!
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subbotaspartak
1751379891
Может что видят то и говорят?
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БАЗАРА НЕТ
1751381028
Ух ты как расхрюкался) как будто уже Требл выиграл )
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ALEX ML
1751382797
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь
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bset
1751384427
"Всю карьеру мне говорят, а я все такой же деревянный, забиваю в пустые и детям, и не решаю в важных матчах"
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balam
1751388207
правду говорят,но удачи тебе в новом клубе.
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