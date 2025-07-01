Заболотный стал футболистом «Спартака»

«Спартак» подписал контракт с нападающим Антоном Заболотным. Соглашение заключено на 1 сезон.

«При росте 191 сантиметр наш новичок часто отличается ударами головой (например, так он забил 12 из 42 мячей в РПЛ), а еще известен тем, что в его активе много голов в концовках матчей.

Приветствуем Антона в «Спартаке» и желаем добиться с нашим клубом новых больших побед!», – говорится в сообщении клуба.