Заболотный стал футболистом «Спартака»

«Спартак» подписал контракт с нападающим Антоном Заболотным. Соглашение заключено на 1 сезон.
«При росте 191 сантиметр наш новичок часто отличается ударами головой (например, так он забил 12 из 42 мячей в РПЛ), а еще известен тем, что в его активе много голов в концовках матчей.
Приветствуем Антона в «Спартаке» и желаем добиться с нашим клубом новых больших побед!», – говорится в сообщении клуба.
- 34-летний Антон Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Ранее форвард играл также за «Волгарь-Газпром», «Урал», «Динамо Бр», «Уфу», «Факел», «Тосно», «Зенит», «Сочи» и ЦСКА.
- Провел 19 матчей за сборную России, забил 2 гола.
Источник: официальный сайт «Спартака»