«Зенит» активировал опцию выкупа полузащитника сборной Бразилии

«Зенит» завершает трансфер Жерсона из «Фламенго».
Вице-чемпион РПЛ проинформировал бразильский клуб об активации опции выкупа 28-летнего футболиста.
Сумма сделки составит 25 миллионов евро.
В ближайшие дни полузащитник отправится в Россию для подписания контракта до 2030 года.
- Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
- Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
- У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
Источник: твиттер журналиста Вене Касагранде