«Зенит» активировал опцию выкупа полузащитника сборной Бразилии

«Зенит» завершает трансфер Жерсона из «Фламенго».

Вице-чемпион РПЛ проинформировал бразильский клуб об активации опции выкупа 28-летнего футболиста.

Сумма сделки составит 25 миллионов евро.

В ближайшие дни полузащитник отправится в Россию для подписания контракта до 2030 года.