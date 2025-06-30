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  • «Зенит» активировал опцию выкупа полузащитника сборной Бразилии

«Зенит» активировал опцию выкупа полузащитника сборной Бразилии

Сегодня, 21:21
4

«Зенит» завершает трансфер Жерсона из «Фламенго».

Вице-чемпион РПЛ проинформировал бразильский клуб об активации опции выкупа 28-летнего футболиста.

Сумма сделки составит 25 миллионов евро.

В ближайшие дни полузащитник отправится в Россию для подписания контракта до 2030 года.

  • Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
  • Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
  • У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».

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Источник: твиттер журналиста Вене Касагранде
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон
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Комментарии (4)
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Тинез Розоп
1751308466
Так вот почему цены на газ с завтрашнего дня у нас поднимаются?…. ( кстати немытые - на воду тоже)
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Дубина
1751309111
Очередного цыгана в помойку тянут)) ЗПРФ!!!
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спартак параша
1751311471
У Зенита нет конкурентов. Просто до начала сезона разносят конкурентов.
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