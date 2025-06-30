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  • Реакция Черчесова на скандальную жеребьевку FONBET Кубка России

Реакция Черчесова на скандальную жеребьевку FONBET Кубка России

Сегодня, 14:31
4

Станислав Черчесов дал комментарий по поводу ситуации с жеребьевкой Пути РПЛ FONBET Кубка России.

  • Сообщалось, что жеребьевка прошла в записи и без представителей клубов.
  • «Динамо» осудило такой формат: «Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно».
  • РФС отверг обвинения, назвав их «оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу».

«Не знаю, упомянута ли в регламенте обязательная прямая трансляция жеребьевки Кубка России и присутствие клубов. Если нет, то непонятно, в чем можно упрекать РФС.

У высказавших недовольство между строк можно прочесть подозрение в каких-то манипуляциях. Как вы себе это представляете? Вытащили шар, оказался не тот – положили обратно и тянем снова?

Но в процедуре участвует много людей – от представителей РФС и легенд футбола до технических специалистов, ведется запись. Как это возможно? Абсурд!

Еще раз повторюсь: не знаю досконально регламента турнира, но, если в нем не оговорена обязательная трансляция жеребьевки, то вопросов к РФС быть не может», – заявил Черчесов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Черчесов Станислав
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Комментарии (4)
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rash1959
1751284082
Вот усататаю змеюка, выкрутилась
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Semenycch
1751284363
Один нормальный, остальные по меньшей мере идиоты, кто высказывался на эту тему.
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fakeid
1751284810
всё под спартаг подстроили! лукойл чемоданов не жалеет! позор!
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Skull_Boy
1751285628
Любой пятиклассник современности может смонтировать любое видео
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