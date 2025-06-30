Семак обеспокоен Энрике: «Ему тяжело, медленно набирает форму»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации форварда Луиса Энрике.

«Луису Энрике функционально сейчас тяжело, набирает [форму] он медленно через матчи, тренировки, работу, получает то игровое время, которое мы посчитаем нужным.

Надеюсь, футболисты придут в хорошее состояние к официальным матчам», – сказал тренер.