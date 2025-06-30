Семак обеспокоен Энрике: «Ему тяжело, медленно набирает форму»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации форварда Луиса Энрике.
«Луису Энрике функционально сейчас тяжело, набирает [форму] он медленно через матчи, тренировки, работу, получает то игровое время, которое мы посчитаем нужным.
Надеюсь, футболисты придут в хорошее состояние к официальным матчам», – сказал тренер.
- 24-летний Энрике куплен у «Ботафого» зимой за 33 миллиона евро.
- Игрок успел провести за команду 14 матчей, забить 2 гола, сделать 3 ассиста.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: «Матч ТВ»