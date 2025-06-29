В «Зените» заявили о непричастности к скандальной жеребьевке FONBET Кубка России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Сообщалось, что жеребьевка прошла в записи и без представителей клубов.
- «Динамо» осудило такой формат: «Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно».
- «Зенит» попал в группу А с «Рубином», «Ахматом» и «Торпедо».
– Жаль, что не получили «Динамо» московское.
– Есть ли у «Зенита» вопросы к РФС из-за отсутствия представителей клубов на жеребьевке?
– Все представители «Зенита» на игре с «Црвеной Звездой».
«Зенит» не имеет никакого отношения к проведению и трансляции жеребьевки Кубка России.
Источник: «Р-Спорт»