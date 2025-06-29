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  • В «Зените» заявили о непричастности к скандальной жеребьевке FONBET Кубка России

В «Зените» заявили о непричастности к скандальной жеребьевке FONBET Кубка России

Сегодня, 20:29
40

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России.

  • Сообщалось, что жеребьевка прошла в записи и без представителей клубов.
  • «Динамо» осудило такой формат: «Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно».
  • «Зенит» попал в группу А с «Рубином», «Ахматом» и «Торпедо».

– Жаль, что не получили «Динамо» московское.

– Есть ли у «Зенита» вопросы к РФС из-за отсутствия представителей клубов на жеребьевке?

– Все представители «Зенита» на игре с «Црвеной Звездой».

«Зенит» не имеет никакого отношения к проведению и трансляции жеребьевки Кубка России.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Кубок Зенит Медведев Александр
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Комментарии (40)
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1751221379
Что-то группа у Зенита уж больно лайтовая получилась
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PAREVG.
1751221807
Да - да, мы верим. Все сделано чтобы юбилейно- неюбилейные хоть что-то выиграли а не как в этом году.
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Интерес
1751222561
Жребий и без "Зенита" знает,что делать!
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Айболид
1751222614
Т.е. на жеребьёвке не было представителей всех клубов РПЛ , а свинарик раздувает очередную истерию вокруг Зенита. Сами додумывая вопросы и ответы и сами "негодуют" ) ...ный цирк .))))
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Кузьмич на трибуне
1751222795
Да мы всегда верили и сейчас не сомневаемся в отсутствии вмешательства. Это совсем не тот случай как с Торпедо. С Торпедо случай просто из рук вон плохой. Директора подозревают в попытке дать взятку судье.
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VVM1964
1751223354
Не виноватая я - оно само так вышло !)))... У нас алиби !!!)...
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FWSPM
1751223383
чего все так перевозбудились насчет этой группы? как будто состав на что то влияет. 4 место они не займут остальное не важно если и вылетят то уже в плей оф
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шахта Заполярная
1751225095
На воре и шапка горит. Ваши уши везде торчат.
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да помойка, да позор
1751225291
ну не верит фвя россия мишки, началась подготовка к очередному юбилею или неюбилею
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BRO_football
1751225867
Кого они пытаются обмануть? За идиотов нас держат. Всем уже давно известно, что и Зенит, и Матч ТВ, и РФС связаны между собой Газпромом!
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