Аршавин высказался о шансах ЦСКА на победу в РПЛ при Челестини

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил шансы ЦСКА на победу в РПЛ с новым главным тренером Фабио Челестини.

«Если бы остался Николич, то шансов было бы больше. При нем команда здорово провела отрезок. ЦСКА казался монолитным, в защите вообще не пропускали, а впереди кого‑то прикупили бы поинтереснее», – сказал Аршавин.