Аршавин высказался о шансах ЦСКА на победу в РПЛ при Челестини

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил шансы ЦСКА на победу в РПЛ с новым главным тренером Фабио Челестини.
«Если бы остался Николич, то шансов было бы больше. При нем команда здорово провела отрезок. ЦСКА казался монолитным, в защите вообще не пропускали, а впереди кого‑то прикупили бы поинтереснее», – сказал Аршавин.
- Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич перешел в АЕК.
- После этого московский клуб подписал контракт по схеме «2+1» с 49-летним швейцарцем Фабио Челестини.
- В прошлом сезоне красно-синие заняли 3-е место в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»