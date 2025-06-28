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Определился победитель стыковых матчей за место в Первой лиге

Сегодня, 17:45
3

«Челябинск» вышел в Первую лигу по итогам стыковых матчей между командами группы «Золото» дивизиона А Второй лиги.

На своем поле в ответной игре уральцы сыграли вничью с «Волгарем» со счетом 0:0, а первая игра в Астрахани закончилась ничьей 1:1.

В итоге победитель плей-офф определялся в серии пенальти, в которой сильнее оказался «Челябинск» со счетом 4:2.

Изначально уральцы должны были играть в стыковых матчах с «Машуком-КМВ», но команда из Пятигорска не получила лицензию для выступления в Первой лиге. Однако РФС не допустил «Челябинск» напрямую в Первую лигу, а назначил стыковые матчи со следующим соперником из группы «Золото» – «Волгарем».

«Челябинск» вернулся в Первую лигу спустя 32 года. До этого команда играла там под названием «Зенит» в 1992 и 1993 годах.

Россия. Вторая лига А. Ответный стыковый матч

Челябинск – Волгарь (Астрахань) – 0:0. Пенальти – 4:2

Первый матч – 1:1.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Волгарь Челябинск
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Комментарии (3)
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АК 68
1751122365
Поздравления всему 74-ому региону, Южному Уралу с выходом команды в первую лигу!
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k611
1751122388
Успехов в первой лиге! Там уровень соперников на порядок серьёзнее.
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...уефан
1751122766
...Челябам поздравления и пожелание удержаться в лучшей из Лиг!...
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