Определился победитель стыковых матчей за место в Первой лиге

«Челябинск» вышел в Первую лигу по итогам стыковых матчей между командами группы «Золото» дивизиона А Второй лиги.

На своем поле в ответной игре уральцы сыграли вничью с «Волгарем» со счетом 0:0, а первая игра в Астрахани закончилась ничьей 1:1.

В итоге победитель плей-офф определялся в серии пенальти, в которой сильнее оказался «Челябинск» со счетом 4:2.

Изначально уральцы должны были играть в стыковых матчах с «Машуком-КМВ», но команда из Пятигорска не получила лицензию для выступления в Первой лиге. Однако РФС не допустил «Челябинск» напрямую в Первую лигу, а назначил стыковые матчи со следующим соперником из группы «Золото» – «Волгарем».

«Челябинск» вернулся в Первую лигу спустя 32 года. До этого команда играла там под названием «Зенит» в 1992 и 1993 годах.

Россия. Вторая лига А. Ответный стыковый матч

Челябинск – Волгарь (Астрахань) – 0:0. Пенальти – 4:2

Первый матч – 1:1.