«Антальяспор» избавился от украинского футболиста перед приходом Джикии

В «Антальяспоре» подтвердили уход опорного полузащитника Александра Петрусенко.

Украинский футболист покинул клуб в преддверии подписания экс-игрока сборной России Георгия Джикии.

Впрочем, представитель «Антальяспора» заверил, что эти два трансфера не взаимосвязаны.

«Петрусенко покинул команду. Но даже если бы он остался в нашем клубе, на мой взгляд, это не имело бы большого значения, потому что, как вы знаете, в Анталье по соседству живет много граждан России и Украины», – сказал он.