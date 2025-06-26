«Антальяспор» избавился от украинского футболиста перед приходом Джикии

В «Антальяспоре» подтвердили уход опорного полузащитника Александра Петрусенко.
Украинский футболист покинул клуб в преддверии подписания экс-игрока сборной России Георгия Джикии.
Впрочем, представитель «Антальяспора» заверил, что эти два трансфера не взаимосвязаны.
«Петрусенко покинул команду. Но даже если бы он остался в нашем клубе, на мой взгляд, это не имело бы большого значения, потому что, как вы знаете, в Анталье по соседству живет много граждан России и Украины», – сказал он.
- Рыночная стоимость экс-капитана «Спартака» – 2 миллиона евро.
- Прошлый сезон он провел в «Химках».
- В активе Джикии было 19 матчей без голевых действий.
Источник: ТАСС