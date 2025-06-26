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  • «Антальяспор» избавился от украинского футболиста перед приходом Джикии

«Антальяспор» избавился от украинского футболиста перед приходом Джикии

Сегодня, 14:28
2

В «Антальяспоре» подтвердили уход опорного полузащитника Александра Петрусенко.

Украинский футболист покинул клуб в преддверии подписания экс-игрока сборной России Георгия Джикии.

Впрочем, представитель «Антальяспора» заверил, что эти два трансфера не взаимосвязаны.

«Петрусенко покинул команду. Но даже если бы он остался в нашем клубе, на мой взгляд, это не имело бы большого значения, потому что, как вы знаете, в Анталье по соседству живет много граждан России и Украины», – сказал он.

  • Рыночная стоимость экс-капитана «Спартака» – 2 миллиона евро.
  • Прошлый сезон он провел в «Химках».
  • В активе Джикии было 19 матчей без голевых действий.

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Источник: ТАСС
Турция. Суперлига Химки Антальяспор Джикия Георгий
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Комментарии (2)
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bratskij
1750938993
Красавчики, секир башка сделали и в унитаз желтоблокитного. Респект.
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Айболид
1750941611
пинком под зад кастрюлеголового !
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