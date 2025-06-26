Медведев – о потенциальном новичке «Зенита» Жерсоне: «Против «Челси» был одним из лучших»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о потенциальном новичке команды Жерсоне. Бразилец выступает на клубном ЧМ за «Фламенго».

– Болельщики «Фламенго» говорят о том, что Жерсон перестает выкладываться, хотят, чтобы он ушел из клуба. Есть ли предпосылки, возможность его перехода в «Зенит»?

– Я не соглашусь с тем, что он не выкладывается. Во втором матче на клубном ЧМ против «Челси» (3:1) Жерсон был признан одним из лучших игроков, когда «Фламенго» победил.

В третьем матче он не играл, поскольку у него было повреждение в конце предыдущего.

Поэтому мнение болельщиков очень часто не совпадает с реальной ситуацией. И не только в Бразилии, но и в других странах.

Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений.