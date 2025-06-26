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  • Медведев – о потенциальном новичке «Зенита» Жерсоне: «Против «Челси» был одним из лучших»

Медведев – о потенциальном новичке «Зенита» Жерсоне: «Против «Челси» был одним из лучших»

Сегодня, 10:30

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о потенциальном новичке команды Жерсоне. Бразилец выступает на клубном ЧМ за «Фламенго».

– Болельщики «Фламенго» говорят о том, что Жерсон перестает выкладываться, хотят, чтобы он ушел из клуба. Есть ли предпосылки, возможность его перехода в «Зенит»?

– Я не соглашусь с тем, что он не выкладывается. Во втором матче на клубном ЧМ против «Челси» (3:1) Жерсон был признан одним из лучших игроков, когда «Фламенго» победил.

В третьем матче он не играл, поскольку у него было повреждение в конце предыдущего.

Поэтому мнение болельщиков очень часто не совпадает с реальной ситуацией. И не только в Бразилии, но и в других странах.

Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений.

  • Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
  • Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
  • У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон Медведев Александр
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