Медведев – о потенциальном новичке «Зенита» Жерсоне: «Против «Челси» был одним из лучших»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о потенциальном новичке команды Жерсоне. Бразилец выступает на клубном ЧМ за «Фламенго».
– Болельщики «Фламенго» говорят о том, что Жерсон перестает выкладываться, хотят, чтобы он ушел из клуба. Есть ли предпосылки, возможность его перехода в «Зенит»?
– Я не соглашусь с тем, что он не выкладывается. Во втором матче на клубном ЧМ против «Челси» (3:1) Жерсон был признан одним из лучших игроков, когда «Фламенго» победил.
В третьем матче он не играл, поскольку у него было повреждение в конце предыдущего.
Поэтому мнение болельщиков очень часто не совпадает с реальной ситуацией. И не только в Бразилии, но и в других странах.
Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений.
- Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
- Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
- У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
Источник: «Спорт-Экспресс»